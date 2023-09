Amazon Prime-Kosten Wie teuer ist ein Amazon-Prime-Abo und was ändert sich 2024 bei Prime Video?

Ab 2024 führt Amazon Prime Video Änderungen für seine Kunden in den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada ein. Nutzer müssen für werbefreies Videostreaming künftig eine zusätzliche Gebühr zahlen, wie der Onlinehändler zuletzt bekannt gab. In den USA wird eine monatliche Zusatzgebühr von 2,99 Dollar verlangt, um Filme und Serien ohne Werbeunterbrechungen zu genießen. Wie hoch der Aufpreis für werbefreies Streaming in Deutschland ausfallen wird, ist bislang nicht bekannt.