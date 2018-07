Amazon Protect Drängt Amazon ins Versicherungs-Geschäft?

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und mit einem Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar der reichste Mann der Welt, scheint bei allem, was er anfasst, Erfolg zu haben. Amazon, in seinen Anfangsjahren vor allem ein Buchversender, expandiert laufend und hat sich durch seinen riesigen Kundenstamm immer wieder neue Geschäftsfelder erschlossen. Amazons möglicher Einstieg in das Versicherungsgeschäft sorgt also zurecht für Unruhe in der Branche.

Unter der Marke Amazon Protect bietet das Unternehmen seinen Kunden bereits an, über die Amazon Plattform gekaufte Produkte wie Laptops, Handys oder Waschmaschinen gegen Diebstahl, Defekte oder Beschädigungen zu versichern. Dabei nutzt das US-Unternehmen eine Kooperation mit dem britischen Versicherer London General Insurance Company. Zuvor hatte Amazon Geräteversicherungen der Ergo verkauft.