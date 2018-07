Amazon Protect Drängt Amazon ins Versicherungs-Geschäft?

Die Versicherungswirtschaft gehört tatsächlich nicht zu den Branchen, die neuen Wettbewerbern den Einstieg in den Markt leicht machen. Das liegt zunächst an der starken Reglementierung und strengen Aufsicht über die Versicherungsunternehmen. Diese haben sich zudem verpflichtet, dem Datenschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der „Code of Conduct“, der Datenschutzkodex des GDV, wurde mit den Datenschutzbehörden besprochen und von ihnen gebilligt. Weitergehende Informationen darf ein Versicherungsunternehmen nur mit ausdrücklicher Billigung des Kunden erheben.