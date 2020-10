Analyse in Grafiken Diese Grafiken zeigen die Wahrheit über E-Scooter

Gerade in den ersten Wochen nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen waren die E-Scooter kaum unterwegs. Tier musste bis Ende Mai an manchen Tagen weniger als eine Fahrt pro Scooter hinnehmen. Solche Tage begleiteten Voi in Hamburg teilweise bis in den Juli hinein. Seitdem stiegen die Fahrten allerdings deutlich an und pendelten sich zwischenzeitlich auf einem normalen Niveau von zwei bis drei Fahrten pro Tag ein. In der Grafik deutlich erkennbar: Seit Mitte September verzeichnete Voi mehr Fahrten als Tier. Das Berliner Start-up rutschte wieder häufiger unter die Marke von zwei Fahrten pro Tag. „Hamburg ist aktuell die attraktivste E-Scooter-Stadt in Deutschland“, sagt Voi-Deutschlandchef Claus Unterkircher deshalb wohl nicht ohne Grund.