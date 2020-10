Analyse in Grafiken Diese Grafiken zeigen die Wahrheit über E-Scooter

Tagesaktuelle Daten – wie die von Fluctuo – liegen in Dortmund nicht vor. Doch gerade diese sind für eine andere Betrachtung recht wertvoll: Ein Blick in die Zahlen offenbart nämlich, unter welchen Gegebenheiten die Kunden von Voi und Lime besonders häufig auf dem Roller unterwegs sind. Und wann sie die Roller lieber am Straßenrand stehen lassen. Eine naheliegende Erkenntnis: An den Tagen mit außergewöhnlich vielen Scooter-Fahrten in Berlin und Hamburg herrschte fast ausschließlich gutes Wetter, wie die historischen Wetterdaten in der Tabelle zeigen: meist kein einziger Regentropfen und Temperaturen von 35,7 Grad in der Spitze. So geschehen am 8. August in Berlin – zusammen mit nur 6,5 km/h Windgeschwindigkeit. Da tut der Fahrtwind besonders gut.