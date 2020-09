Analyse in Grafiken Wizz Air: Der überlegene Angreifer

Zum einen hat die Linie in Osteuropa noch reichlich Wachstumsmöglichkeiten. Weil die Region wirtschaftlich stark wächst, aber das die Bevölkerung im Osten bislang seltener fliegt als im Westen, dürfte sie nach der Corona-Zeit beim Flugverkehr stärker zulegen. Damit könnte Wizz Air seine Position nicht nur lokal ausbauen. Die Marktführerschaft sorgt auch für einen größeren Anteil am Ost-West-Verkehr. Und diese Bekanntheit und Größe kann die Linie dann in Westeuropa nutzen.