Anbieter von Luxusreisen „Wer allein in der Sixtinischen Kapelle sein möchte, muss 7000 bis 10.000 Euro zahlen“

Was für Sonderwünsche können Sie noch erfüllen?

Es geht häufig um Reservierungen in den angesagtesten Restaurants, beispielsweise in Tokio oder Kyoto, wo es nur sechs bis acht Plätze gibt – und Gäste wollen unbedingt dort essen. Also: Kulinarik ist auf jeden Fall ein Thema. Auf Safaris wollen manche Gäste mittendrin sein, wenn Wanderungsbewegungen der Tiere stattfinden, da müssen wir aber aufpassen, genug Abstand zu den Wildtieren zu haben. Abtauchen per U-Boot ist auch ein Thema, da könnte das Unglück der Titanic-Kapsel aber dafür sorgen, dass das Interesse nachlässt.



Wo setzen Sie Grenzen? Würden Sie für Gäste teure Lebensmittel einfliegen lassen, wie es manche Anbieter machen?

Nein, sowas machen wir nicht. Wir hatten Gäste, die wollten auf den Seychellen unbedingt einen speziellen Thunfisch, der dort nicht vorkommt. Aber das wollen wir nicht leisten, das ist nicht nachhaltig. Auf den Seychellen wird nun mal serviert, was vorbeischwimmt. Umgekehrt sind unsere Gäste sehr sensibel, wenn es um Umweltsünden geht, sie wollen nirgends sein, wo Plastikmüll herumliegt.