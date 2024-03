André Schwämmlein Flix-Chef: „Wir haben keine Angst vor Wettbewerb mit staatlichen Anbietern“

WirtschaftsWoche: Herr Schwämmlein, in diesem bisher kurzen Jahr hat die GDL sechs Mal gestreikt. Es fuhren kaum Züge. Wie hat das Flix in die Karten gespielt?

André Schwämmlein: So unangenehm es ist, wenn Streiks Störungen im Verkehrssystem verursachen, können wir als Flixbus oder Flixtrain zeigen, dass wir ein zuverlässiges Verkehrsmittel sind. Für uns bieten die GDL-Streiks eine Chance, Neukunden zu gewinnen. Es ist eine Herausforderung, zusätzlich Kapazität zur Verfügung zu stellen, also etwa mehr Busse pro Strecke fahren zu lassen. Das hat aber alles seine Grenzen, man kann das Angebot nicht spontan verdoppeln.