Angebote nur für Erwachsene „Eine zahlungskräftige Klientel, die ihre Ruhe haben will. Was will ein Hotel mehr?“

Johannes Fritz Groebler, Chef von Hotel Fritz Consulting, berät Hotels und Hotelinvestoren. Mit Adults Only sprechen Hotels eine besonders interessante Zielgruppe an, erklärt er: Häufig Paare, Ältere oder Alleinreisende. „Eine zahlungskräftige Klientel, die ihre Ruhe haben will. Was will ein Hotel mehr?“ In der Hotellerie gebe es deshalb durchaus einen Trend bei Erwachsenenhotels. „Viele Hoteleigentümer, zunehmend auch Stadthotels, überlegen, sich darauf zu fokussieren. Das 'Segment Ruhe' ist ein erfolgreiches.“