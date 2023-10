Angebote nur für Erwachsene Konzept Kinderfrei: Das Geschäft mit Adults Only

Schon lange bekannt ist „Adults only“ in der Hotelbranche. Aber auch Kreuzfahrt-Reedereien wie Viking Ocean Cruises oder Virgin Voyages lassen Personen erst ab 18 Jahren aufs Schiff. Auch andere in der Industrie setzen auf Erwachsenen-Schiffe. Die niederländische Fluggesellschaft Corendon wiederum kündigte im August an, eine Zone in Flugzeugen nur für Erwachsene für Flüge zwischen Amsterdam und Curaçao einzurichten. Flugreisende müssen über 16 Jahre alt sein. Wer Ruhe will, muss für einen der 102 Plätze eine Reservierungsgebühr von 45 Euro bezahlen. Die Airline will dabei auch Eltern entlasten – die müssten dann ein weniger schlechtes Gewissen haben, wenn der Nachwuchs laut ist.