Angeschlagene Fluggesellschaften: Rettungsaktionen für Airlines in Europa laufen an

Mehrere Fluggesellschaften in Europa greifen im Kampf mit der Coronakrise auf staatliche Finanzhilfen zurück. Die Billigairline Norwegian Air Shuttle berät am Mittwoch mit der Regierung in Oslo über mögliche Hilfen. Ein Treffen per Videokonferenz mit dem Verkehrsministerium sei auf Initiative der Gewerkschaft Parat einberufen worden, erklärte ein Regierungsberater.