Angriffe aus Iran Lufthansa stellt Flüge nach Tel Aviv, Erbil und Amman ein

Die Lufthansa zieht aus der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran Konsequenzen für Flüge in der Region. Die deutsche Fluggesellschaft kündigte am Sonntag an, die regulären Flüge der Unternehmensgruppe von und nach Tel Aviv sowie ins irakische Erbil und nach Jordaniens Hauptstadt Amman bis einschließlich Montag einzustellen. Eine Wiederaufnahme sei ab Dienstag geplant. Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran und die libanesische Hauptstadt Beirut sollen bis mindestens 18. April ausgesetzt bleiben.