Anke Schäferkordt verlässt RTL und Bertelsmann Das Gefühl wohliger Sedierung

Schäferkordt, so die offizielle Lesart damals, wollte sich auf den Job bei der Mediengruppe in Köln konzentrieren. Die Senderfamilie, zu der neben RTL vor allem die Kanäle Vox, n-tv sowie die Beteiligung an SuperRTL gehören, sorgt innerhalb der Gruppe und damit für den Mutterkonzern Bertelsmann bislang verlässlich für die höchsten Erträge; Schäferkordt war, wenn man so will, so etwas wie die Chef-Melkerin der Milchkuh RTL.