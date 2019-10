Anleger fliehen Drillisch und United Internet büßen ein Fünftel ihres Wertes ein

Ein vorläufiges Gutachten in einem Streit zwischen dem Telekomkonzern Telefonica Deutschland und 1&1 Drillisch hat am Freitag die Aktien des Mobilfunkanbieters und seiner Mutter United Internet in den Keller geschickt. Die Papiere von Drillisch und United Internet büßten im MDax ein Fünftel ihres Wertes ein. Die Anleger ergriffen die Flucht, nachdem die beiden Firmen am Vorabend ihre Gewinnprognosen in Reaktion auf das Urteil des unabhängigen Sachverständigen gesenkt hatten. Auf der Gewinnerseite standen dagegen die Papiere von Telefonica Deutschland mit einem Plus von gut vier Prozent.