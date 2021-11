Anlegerschock 25 Jahre Telekom-Börsengang: (K)eine Aktie für das Volk

Die Bundespost war in den 90ern privatisiert worden, aus dem grauen Fernmeldetechnik-Behördenteil wurde eine international agierende Firma im modernen Magenta-Look. Das in den Anfängen steckende Internet – damals in der Telekom-Werbung mitunter noch als „Infobahn“ übersetzt, um den Begriff verständlicher zu machen – versprach viel Potenzial. Für die Expansion im Ausland brauchte das Unternehmen unter der Leitung von Ron Sommer viel Geld, die Börsengänge spülten Milliarden in die Kassen der Firma und des Großaktionärs Bund. Damals wurde der Grundstein gelegt für T-Mobile US: Die amerikanische Tochter ist heute die Ertragsperle des Bonner Konzerns.