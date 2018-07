Annullierungen Ryanair-Streik trifft deutsche Kunden

Passagiere, die am Mittwoch mit Ryanair von Belgien aus nach Deutschland oder anders herum fliegen wollten, waren nicht betroffen. Ryanair fliegt aus Brüssel lediglich den Flughafen Berlin-Schönefeld an. Die zwei angesetzten Flüge fanden wie geplant statt, wie ein Sprecher des Flughafens Schönefeld sagte. In Deutschland sind am Flughafen Köln/Bonn für Mittwoch und Donnerstag je acht Starts und Landungen gestrichen. In Berlin-Schönefeld wurden für die beiden Tage zusammen sieben Verbindungen abgesagt, weitere könnten noch folgen. An anderen Flughäfen wie Memmingen, Nürnberg, Hamburg, Bremen Dortmund oder Weeze hat Ryanair einzelne Flüge gestrichen. Immer sollte es zu Zielen in Spanien oder Portugal gehen. Keine Flugabsagen gab es bis Dienstagabend in München, Stuttgart und Frankfurt am Main.