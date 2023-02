Anstehender Umbau deutscher Krankenhäuser „Wir sehen derzeit eine planlose, kalte Strukturbereinigung“

Auf dem Land fürchten die Menschen um die Versorgung, weil dort Krankenhäuser schließen. In Ballungszentren bieten viele Häuser in kurzer Entfernung das Gleiche an. Was geht da schief?

Wir haben eine Vergütung, die zwischen ambulanter und stationärer Versorgung trennt. Für Krankenhäuser lohnen ambulante Angebote häufig nicht, obwohl zum Beispiel einige OPs gut ohne Aufenthalt über Nacht gemacht werden können. Wir bräuchten neue regionale Gesundheitszentren, wie wir das im Sachverständigenrat vorgeschlagen haben. Diese könnten für viele Krankheitsfälle an die Stelle von kleinen Krankenhäusern treten. Dort praktizieren Ärzte unter einem Dach, dort gäbe es auch eine Handvoll Betten, in denen Patienten zur Beobachtung über Nacht bleiben können. All das setzt aber voraus, dass die Länder ihre Aufgabe wahrnehmen. Sie müssen regional planen, wie viel Krankenhauskapazität angesichts von immer mehr ambulanten Behandlungsmöglichkeiten langfristig notwendig ist.