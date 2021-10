Antworten auf Leserfragen „Bleiben die Regale hier bald auch leer?“

Bleiben Regale hier bald auch leer wie in Großbritannien?

Anders als in Großbritannien hat Deutschland noch keinen Mangel an Lkw-Fahrern und Fahrerinnen. Aber die Unternehmen kämpfen mit anderen Problemen, mit Rohstoffmangel. Papier, Plastik, Holz: Alles ist teurer geworden. Die Logistik ist aus dem Takt geraten, Schiffe sind verspätet und deshalb werden auch hierzulande viele Produkte knapp.



Welche Branchen sind besonders betroffen?

Besonders betroffen ist die Autoindustrie und auch die Unterhaltungselektronik, weil Computerchips fehlen, da stehen sogar Fabriken still. Aber es sind durchaus auch Möbelhersteller oder Spielzeughersteller, die nicht so viel produzieren können, wie sie jetzt wollen. Und deshalb dauert es länger. Auch bei Fahrrädern zum Beispiel.