Apotheke Wie funktioniert das E-Rezept?

Das E-Rezept ersetzt das gewohnte Papierrezept. Es wird in der Arztpraxis erstellt und auf einem zentralen Server gespeichert. Erreicht der Patient die Apotheke, wird vor Ort beim Einstecken der Gesundheitskarte in ein Lesegerät autorisiert, die Daten des elektronischen Rezepts von dort abzurufen. Das E-Rezept wird so eingelöst. Schon länger sind E-Rezepte auch über spezielle Apps oder einen auf Papier ausgedruckten QR-Code in Apotheken einlösbar.