Apotheken Easy-Apotheke will Zahl der Filialen verdreifachen

Die Easy-Apotheken, die mit günstigen Präparaten werben, haben zuletzt vor allem in neue Onlinekanäle und Existenzgründer-Programme für Apotheker investiert. 2018 ist deswegen nach Angaben von Just ein leichter Verlust angefallen. Das System funktioniert wie folgt: Die einzelnen Apotheker agieren selbstständig, die Zentrale in Düsseldorf dient als Konzeptgeber und kümmert sich etwa um Standortsuche, Ladenbau und digitales Marketing. Insgesamt ist die Zahl der Apotheken in Deutschland rückläufig. Ende 2018 waren es rund 19.400.