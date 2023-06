Apotheker-Protesttag „Jedes zweite Rezept ist von Lieferengpässen betroffen“

In einem anderen Punkt macht Ihnen Lauterbach gar keine Hoffnung. Die Apotheker fordern eine Erhöhung ihres fixen Honorars von 8,35 auf zwölf Euro pro abgegebenem Medikament. Der Minister sagt, dafür sei kein Geld da. Was sagen Sie?

Natürlich ist Geld da. Ich mache seit drei Jahrzehnten Interessenvertretung für die Apotheken und kenne das Spiel. Die Kassen behaupten immer, es sei zu wenig Geld da. Und dann kommt heraus, dass viele Kassen sogar Überschüsse erwirtschaften. Der Fixbetrag für die Apotheken ist zuletzt vor zehn Jahren minimal angehoben worden. Andererseits sind unsere Kosten gestiegen. Auch Apotheken spüren höhere Energiepreise und die Inflation. Leider wird in Deutschland die ambulante Versorgung vernachlässigt. Dorthin muss viel mehr Geld fließen. Über manche Ausgabe in der stationären Versorgung, etwa bei Krankenhäusern, sollte man noch mal nachdenken.



Derzeit gibt es weniger als 18.000 Apotheken in Deutschland, vor zehn Jahren waren es noch mehr als 20.000. Wie geht es weiter? Wird die Zahl der Schließungen noch weiter zunehmen?

Ich fürchte, ja. Dabei brauchen wir in einer alternden Gesellschaft eigentlich mehr Apotheken als weniger. Die schlechten wirtschaftlichen Aussichten sind ein Grund, warum viele Apotheken schließen. Wie andere Branchen auch sind wir vom Fachkräftemangel betroffen: Nahezu jede Apotheke sucht gerade pharmazeutisch-technische Mitarbeiter. Viele Apothekerinnen und Apotheker gehen demnächst in Rente. Die Politik muss ein Zeichen setzen, damit das Berufsfeld Apotheke wieder attraktiver wird – in dem sie die Rahmenbedingungen verbessert.