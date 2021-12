Arbeitsbedingungen bei Amazon und Co. „Missstände wie in der Fleischindustrie“

Der Gewerkschaft Verdi reicht das nicht. „Wir müssen wegkommen von einem Geflecht von Subunternehmern“, so Kocsis. Dazu fordert die Gewerkschaft die Vereinfachung von Zollkontrollen, damit die Beamten effektiver gegen Schwarzarbeit oder das Unterlaufen des Mindestlohns in der Branche vorgehen können. Modelle wie Amazon Flex, bei der Selbstständige mit eigenem Auto Pakete austeilen, sollen abgeschafft werden. Am besten wäre es, wenn Subunternehmer-Strukturen ganz verboten werden und alle Anbieter ihre Paketboten direkt anstellen müssen. „Wir sehen die gleichen Missstände wie in der Fleischwirtschaft“, sagt Kocsis, „dort hat man diesen Arbeitsverhältnissen auch einen Riegel vorgeschoben.“



