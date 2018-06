Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Anleitung zum Krankfeiern

Auch die Suche nach einem Arzt, der nicht so genau nachfragt und rasch das gewünschte Zettelchen ausfüllt, ist dank Internet erheblich erleichtert. Waren die Generationen vor dem Internet noch auf die mündlich übermittelten Informationen angewiesen, reichen heute wenige Klicks. Bewertungsportale wie Jameda machen die Suche nach einem Arzt, der nicht zu viel fragt, leicht.



In den Kommentaren und Bewertungen zu den Ärzten äußern sich Patienten, dass zum Beispiel Arzt A oder Ärztin B rasch mit der AU zur Hand sind. Für die Ärzte kann sich so ein Ruf durchaus auszahlen. Die Praxis ist ausgelastet. Patienten, die vielleicht gar nicht so unverhohlen mit dem Wunsch nach einer AU die Praxis betreten, wollen für die Behandlungspauschale der gesetzlichen Krankenkassen kein langes Gespräch – sondern den Zettel. „The Market for Paid Sick Leave“ heißt eine Untersuchung aus dem Jahr 2016. Darin stellten die Autoren unter anderem fest, dass im Untersuchungsland Norwegen Ärzte die Zahl der Krankschreibungen erhöhten, sobald ein weiterer Arzt in der Gegend eine Praxis eröffnete. Und eher großzügige Ärzte zögen mehr Patienten an.