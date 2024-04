Die AUA-Chefin erklärte, sie müsse auf die langfristige Zukunftssicherung der Fluglinie achten. Die AUA habe nach den Verlusten über die Corona-Jahre nun ein gutes Jahr hinter sich mit einer Marge von fünf Prozent, stehe aber vor einem großen Investitionsbedarf in neue Flugzeuge. „Die AUA hat sehr viel mehr touristischen Verkehr und sehr viele höhere Low Cost Konkurrenz in Wien, als das an manchen anderen Standorten der Fall ist“, so die AUA-Chefin. „Wenn man sich schon vergleicht, dass sollte man sich mit den 13 Flugbetrieben vergleichen, und da liegt die AUA im guten Mittelfeld.“