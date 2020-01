Aufruf zum Schokoladen-Boykott Schwule und Lesben wettern gegen Schweizer Chocolatier Läderach

Die Aktion ist eine von vielen, mit denen Demonstranten das Familienunternehmen Läderach bereits seit vergangenem Herbst kritisieren. Der Grund für den Streit zwischen dem Chocolatiers-Betrieb und der LGBTQ-Gemeinschaft: Lesben- und Schwulenverbände werfen der Unternehmensführung unter Johannes Läderach Homophobie und Frauenfeindlichkeit vor. Sie rufen in der Schweiz zum Boykott der Edel-Schokolade auf.



15 Filialen betreibt Läderach derzeit auch in Deutschland, in naher Zukunft sollen es noch mehr werden. Nun ruft auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) zum Boykott der Produkte auf. Für das Familienunternehmen, das gerade international expandiert, kommt das ungelegen. Doch was steckt hinter den Vorwürfen?