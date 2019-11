Aufsichtsratssitzung Unwürdiges Staatstheater um die Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn ist mal wieder mit sich selbst beschäftigt. Was sich derzeit am Potsdamer Platz in Berlin abspielt, gleicht einem unwürdigen Staatstheater. In den Hauptrollen: Ein Verkehrsminister, der die Querelen im Vorstand scheinbar als Vorwand nimmt, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ein Bahnchef, der die operativen Probleme weiterhin nicht in den Griff bekommt. Ein Finanzvorstand, der als Hoffnungsträger kam und nun aussortiert wird. Und ein Aufsichtsrat, der mal wieder die Kontrolle über den Konzern zu verlieren scheint. Ausgerechnet jetzt, wo die Bahn zeigen sollte, was in ihr steckt.