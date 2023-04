Aufspaltungspläne für Deutsche Bahn Bloß keine Autobahn GmbH für die Schiene

Die Probleme der Deutschen Bahn rühren von der Fehlannahme, das größte Eisenbahnnetz Europas profitabel und mit minimalem finanziellen Einsatz betreiben zu können. Jahrelanger Infrastrukturabbau und Sanierungslücken in Deutschland waren die Folge. Die kürzlich versprochenen 45 Milliarden Euro durch die Bundesregierung bis 2027 klingen nach viel Geld – verglichen mit Ländern, in denen die Bahn tatsächlich funktioniert, reichen diese Mittel aber nicht aus. Die Schweiz zahlt für ihr Schienennetz pro Einwohner und Jahr 400 Euro, mit den versprochenen Mitteln der Koalition wären das gegengerechnet gerade einmal 124 Euro in Deutschland. Kaum vorstellbar, dass sich ein marodes Netz so aufpolieren lässt.