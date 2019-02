August Markl „Der ADAC ist ein Club und kein Unternehmen“

Wäre der ADAC an der Börse, er müsste im M-Dax notieren mit seiner Bilanzsumme von über zwei Milliarden Euro, seinen 9500 Mitarbeitern und 21 Millionen Kunden, die sich Mitglieder nennen. Ein mächtiger Lobbykonzern ist das, der seit Jahrzehnten den Bundes- und Landesregierungen seine Vorstellung von Verkehrspolitik diktiert. Rechtlich gesehen aber ist der ADAC Deutschlands größter Verein. Nicht etwa die hauptamtlichen Geschäftsführer haben das Sagen und haften am Ende, sondern die zehntausenden Ehrenamtler, an der Spitze der pensionierte Radiologe August Markl, der oft nur zwei, drei Tage die Woche in der Münchner Zentrale gesichtet wird.

Amtierende und ehemalige Geschäftsführer, aber auch Unternehmensberater sagen nun: Wollte Markl den Autoclub zukunftsfähig machen, müsste er ihn organisieren und aufstellen wie einen Konzern. Mit einem Aufsichtsrat, in dem das aktuelle ehrenamtliche Präsidium aufgeht. Und einem Vorstand, der hauptamtlich die Geschäfte führt. So wäre klar, wer was entscheidet und wer wann haftet. Nur so, argumentieren sie, ließen sich auch die Finanzströme sinnvoll lenken und nachvollziehen.