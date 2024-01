Auktion bei der Signa-Holding: Benkos Präsidententisch, Signa-Fußmatten und Klobürsten werden versteigert

Die Inszenierung war perfekt. Sein Hauptquartier hatte der österreichische Immobilienunternehmer René Benko im barocken Palais Harrach in Wien aufgeschlagen. Drinnen: Stuck, Kronleuchter, imposante Freitreppen, schallgedämmte Türen, Deckenfresken und Golddekor an den Wänden. Und auch das Interieur der Signa-Zentrale fiel recht luxuriös aus. Das zeigt eine Versteigerung auf der Auktionsplattform Aurena. Über 460 Exponate der Signa-Holding, darunter diverse Luxus-Büromöbel, sollen nach der Rekord-Insolvenz in den nächsten Wochen unter den Hammer kommen.