Ausbau der Infrastruktur Bahn plant für dieses Jahr mit 12,7 Milliarden Euro Investitionen

Neue Gleise, neue Weichen, sanierte Brücken: Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 12,7 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Schieneninfrastruktur stecken. Das wäre eine halbe Milliarde Euro mehr als im vergangenen Jahr und bisheriger Rekord. „Wir bauen ein neues Netz für Deutschland und legen den Grundstein für den Deutschlandtakt“, teilte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Freitag mit.