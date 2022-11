Ausbildungsmarkt „Zugang zu den Fachkräften von morgen“ bleibt zunehmend verwehrt

Die Deutsche Telekom begrüßte zum 1. September rund 1200 Auszubildende an 35 Standorten in Deutschland sowie rund 100 Nachwuchskräfte in einjährigen Orientierungsprogrammen, am 1. Oktober folgten rund 600 dual Studierende. Auch BASF in Ludwigshafen meldet 800 Azubis. Damit „konnte BASF in diesem Jahr erneut die angebotenen Ausbildungsplätze besetzen“. Um dem Fachkräftemangel vor allem in Bereichen wie Produktion und Technik entgegenzuwirken, haben man seit 2010 die Zahl der Auszubildenden in diesem Bereich verdreifacht. „Unsere eigene, bedarfsorientierte Ausbildung ist ein zentraler Baustein und Erfolgsfaktor unserer Fachkräftesicherung“, heißt es bei BASF. Gefragt seien vor allem Chemikanten, aber auch Auszubildende in den technischen Berufen, vor allem Elektroniker für Automatisierungstechnik oder Betriebstechnik, Mechatroniker sowie Anlagen- oder Industriemechaniker. Auch Infineon konnte fast alle der bundesweit über 90 Ausbildungsplätze besetzen. Fast die Hälfte sind davon duale Studienplätze, die derzeit bis auf zwei vergeben sind.