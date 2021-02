Ausgefallene Züge Die neue Schnee-Strategie der Deutschen Bahn

Für die neue Schneestrategie der Bahn gibt es auch logistische und technische Gründe. Zum einen sei es einfacher, Reisende an einem größeren Bahnhof zu versorgen. Zum anderen könne der Betrieb nach Entspannung der Wetterlage wieder schneller anlaufen. „Die Disposition der Züge ist einfacher, wenn wir die Züge im Voraus zurückhalten“, heißt es bei der Bahn. Ziel sei ein „kontrolliertes Runter- und Hochfahren“, so ein Sprecher.



Beim Blick auf den DB Navigator ergeben sich dann aber auch ein paar vermeintliche Ungereimtheiten: Während die Fahrt zahlreicher ICE-Züge entfällt, fuhren am Wochenende vereinzelt noch Regionalbahnen und -expresszüge. Auch das erklärt die Bahn mit der Disposition von Zügen. Ein ICE sei in Deutschland mitunter 600 Kilometer in ganz Deutschland unterwegs, ein Regionalzug oft nur 130 Kilometer. Kommt es zu ungeplanten Zwangsstopps, könnten Regionalzüge beim anschließenden Hochfahren wieder schneller an den Startpunkt rollen.