Schlüsseldienst: So vermeiden Sie auf Betrüger reinzufallen

Örtliche Vorwahlen sollten diesen Schein waren. Dabei landeten die Kunden in einer Zentrale in Geldern, die regionale Monteure schickte. Die öffneten für teils horrende Summen Türen in ganz Deutschland. Durch unnötige Arbeiten und Beschädigungen lagen die Preise für die Türöffnungen deutlich höher als gerechtfertigt. So ergaunerten sich Monteure und die beiden Geschäftsführer wohl hunderttausende Euro über fast zehn Jahre.