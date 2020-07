Ausgesperrt Wo der Schlüsseldienst besonders viel verlangt

Ein Schlüsseldienst muss her. In der heutigen Zeit ist der schnell gefunden: Handy raus, Suchmaschine angeschmissen und schon ploppen zahlreiche Anbieter auf, die Schnelligkeit, Effizienz und den besten Preis versprechen. Allerdings halten nicht alle diese Versprechen und insbesondere das letzte wird gerne gebrochen. Kaum einem Geschäftszweig eilt – durchaus zu Recht – der Ruf voraus, unseriöse Angebote und mit Wucher Kasse zu machen. Immer wieder berichtet die Lokalpresse über Abzocke von Schlüsseldiensten. Da kann eine einfache Türöffnung schnell mal hunderte Euro kosten. Kommt es richtig dick, serviert der Servicemann, der mitten in der Nacht in wenigen Minuten die versperrte Tür öffnet, auch mal eine Rechnung, die an der Tausend-Euro-Marke kratzt.