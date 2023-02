Ausverkauf bei Gruner + Jahr „Ich bin fassungslos angesichts dieser desaströsen Managementleistung“

„Die Portfolio-Überprüfung läuft“: So nüchtern kommentiert RTL das, was gerade bei Gruner + Jahr passiert. Eigentlich sollten die Zeitschriften des Traditionsverlags Synergien mit RTL bilden – so hatte es Bertelsmann-Chef Thomas Rabe 2022 angekündigt, als er RTL und Gruner + Jahr zusammenführte. Stattdessen werden die G+J-Marken jetzt offenbar größtenteils verkauft oder eingestellt. Am Dienstagmorgen will die Geschäftsführung von RTL die Belegschaft „über die weiteren Schritte“ informieren. Das Medienmagazin DWDL.de berichtet am Freitag von einem womöglich bevorstehenden Stellenabbau in dreistelliger Höhe.