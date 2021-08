Auswertung des Bahnstreiks Expansion der GDL fällt aus

Eine Ausweitung auf andere Berufsgruppen fand dagegen kaum statt. Die GDL-Führung hatte explizit auch Beschäftigte im Netz, in der Instandhaltung wie etwa in den Werkstätten oder an den Bahnhöfen zum Arbeitskampf aufgerufen. Von den mehr als 48.000 Mitarbeitern der Schienennetztochter DB Netz waren insgesamt 40 Stellwerker (Fahrdienstleiter und Weichenwärter) im Ausstand. In dem vom Streik umfassten Bereich der Instandhaltung haben 21 der mehr als 24.700 Beschäftigten gestreikt. Und von den rund 5600 Mitarbeitern, die als Aufsichten oder als Servicemitarbeiter an den Bahnhöfen arbeiten, haben sich nach Information der WirtschaftsWoche elf am Arbeitskampf beteiligt. In den Personenbahnhöfen (Station&Service) waren insgesamt 13 von rund 7200 Mitarbeitenden im Ausstand.