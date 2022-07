Auswertung von Mobilitätsdaten 9-Euro-Ticket: Deutlich mehr Menschen fahren Bahn

Für die Auswertung nutzt das Statistische Bundesamt anonymisierte Daten von Mobilfunkanbietern. Anhand der Bewegungsdaten von Handynutzern wurden die genutzten Verkehrsmittel identifiziert. Dabei könnten die Verkehrsmittel bei einer Distanz unter 30 Kilometer allerdings nicht zuverlässig bestimmt werden.

Dennoch deuteten die Veränderungen im Verkehr laut dem Statistischen Bundesamt daraufhin, dass Pendlerinnen und Pendler vom Straßen- zum Schienenverkehr gewechselt sind. Am deutlichsten seien die Effekte des 9-Euro-Tickets an den Wochenenden: Die Zahlen zeigen, dass im Juni besonders an den Wochenenden ein Andrang auf die Bahn herrschte. An den Samstagen im Juni haben die Zugreisen um 83 Prozent zugenommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau. An den Sonntagen war die Entwicklung mit 61 Prozent weniger extrem, aber dennoch deutlich. Das spräche gemäß den Statistikern dafür, dass 9-Euro-Ticket intensiv für Ausflüge genutzt wird.