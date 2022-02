Autobahn Hamburg-Bremen Freie Fahrt für den Verkauf des Autobahnbetreibers A1 Mobil

Die Autobahn 1 gilt als wichtigste Verkehrsschlagader zwischen Bremen und Hamburg. Nun soll der private Betreiber der 73-Kilometer-Strecke verkauft werden, berichtet die WirtschaftsWoche. Die sogenannte Hansalinie war zwischen 2008 und 2012 für rund 650 Millionen Euro ausgebaut worden. Das private Konsortium A1 Mobil, an dem anfangs mehrere Baufirmen beteiligt waren, hatte die Finanzierung übernommen und sich verpflichtet, bis 2038 für Instandhaltung und Betreibung der Strecke zu sorgen. Im Gegenzug fließt über die Laufzeit ein Teil der Lkw-Maut an A1 Mobil. Die Vergütung orientiert sich damit vor allem am Lkw-Verkehrsaufkommen.