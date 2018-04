Autobahnbetreiber: Hochtief stellt Anlegern höhere Dividenden in Aussicht

DüsseldorfDer Baukonzern Hochtief umgarnt Investoren im Zuge seiner Übernahmepläne für den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis mit der Aussicht auf höhere Dividenden. Hochtief wolle nach einer erfolgreichen Transaktion seine Ausschüttungsquote auf 65 Prozent erhöhen, erklärte das Unternehmen am Donnerstagabend in einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht CNMV. Derzeit liegt die Quote bei rund 50 Prozent des Konzerngewinns.