Autobahnbetreiber Hochtief und Partner besiegeln Kauf von Abertis

Eine neue Holding-Gesellschaft, an der Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie, die Hochtief-Mutter ACS mit 30 Prozent und der Essener Konzern mit 20 Prozent minus einer Aktie beteiligt sind, habe 98,7 Prozent der Abertis-Aktien übernommen, teilte Atlantia am Montag mit.