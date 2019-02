Automobil-Club Ärger um ADAC-Mitgliedschaft ohne Pannenhilfe

Der sogenannte „Deckungsbeitrag“, also eben jene Summe, die jeder Mitglieds-Euro dem Verein in die Kassen spielt, ist längst negativ. Gerade zum Beginn einer Mitgliedschaft fallen hohe Kosten an: für die Mitgliedswerbung an sich, für die Bürokratie, oft auch für die erste Pannenhilfe, derentwegen viele Menschen erst in den ADAC eintreten.