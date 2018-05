Automobilclub: ADAC will sich nicht nur ums Autofahren kümmern

Der ADAC will sich laut Markl vom Pannen- zum Mobilitätshelfer wandeln. „Wir wollen Helfer in allen Lebenslagen sein, die mit Mobilität zusammenhängen.“ Es gehe um digitale Beratung, Information und Service, wie die Mitglieder am besten von A nach B kommen - „zu Fuß, mit Fahrrad, Motorrad, Auto oder Flugzeug und möglichst ohne Panne“. Die Aufholjagd bei Digitalisierung habe bereits begonnen, da gehe es um die eigenen Angebote als auch Kooperationen, etwa mit der IT-Messe Cebit. Auch Innovationsthemen wie alternative Antriebe beschäftigten den Verein.