Netflix: Der berechnete Zuschauererfolg

Aktuell schreibt Golch regelmäßig mit zwei weiteren Autoren für die zweite Serie, die Netflix in Deutschland in Auftrag gegeben hat: „Dogs of Berlin“. Schon die erste Netflix-Serie aus der Bundesrepublik, „Dark“ sorgte für Furor, als dritte Eigenproduktion soll „Die Welle“ 2019 folgen. „Dogs of Berlin“ ist ein Krimi über den Mord an einem deutsch-türkischen Fußball-Nationalspieler, mit Fahri Yardim in der Hauptrolle des Ermittlers Erol Birkan. Sie soll Ende des Jahres bei Netflix abrufbar sein. Alle zehn Teile auf einen Schlag.