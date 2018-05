So entschlossen das Unternehmen in der Causa Spacey handelte, so viel Überzeugung steckt in dem Unternehmen, einen einmal eingeschlagenen Weg bei der Auswahl eines Films oder dem Auftrag für eine Serie, bei der Stange zu bleiben. „Da hat Netflix gezeigt, dass es auch Durchhaltevermögen hat“, sagt Golch. Netflix könne es sich leisten, inhaltlichen Mut zu zeigen, da es eine große Bandbreite an qualitativ hochwertigen Programmen habe.