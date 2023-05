Autoverkehr Wie Japan das totale Parkverbot auf öffentlichen Straßen durchsetzt

Viele japanische Stadtbewohner kaufen sich trotzdem ein eigenes Auto. Jedoch benutzen sie es relativ wenig: Die jährliche Fahrleistung beträgt im Schnitt 9300 Kilometer, rund 40 Prozent weniger als in Deutschland. Zur Arbeit fahren die meisten Städter mit S- und U-Bahnen, das Auto benutzen sie vor allem zum Großeinkauf und für Ausflüge. Die japanische Lektion – zum Beispiel für die deutsche FDP, die Autos durch preiswerte Parkplätze und die „Brötchentaste“ in die Innenstädte locken will, damit der Einzelhandel floriert – lautet: Autos und Nahverkehr sind keine Rivalen, sondern sollten sich ergänzen.



Lesen Sie auch: Wie japanische Manager nach Spitzenqualität streben – und sie erreichen



Den höchsten Tribut für diese strikte Verkehrspolitik zahlen diejenigen Stadtbewohner, die im Zentrum wohnen. Wenn sie unbedingt ein Auto besitzen möchten, sind sie gezwungen, viel Geld für einen der wenigen Parkplätze ausgeben. Nicht selten müssen sie ihren Autowunsch ganz aufgeben, weil sie keinen Stellplatz bekommen. Die Nachfrage ist teils so groß, dass zum Beispiel Parkplätze in einer Wohnanlage per Los vergeben werden. Als Folge dieser Regulierung besitzen in den 23 Stadtbezirken von Tokio nur 22 Prozent der Haushalte ein Auto, während diese Rate in Berlin bei 34 Prozent liegt.