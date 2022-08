Autovermieter Horrende Mietwagenpreise: Das Ende der Goldgräberstimmung naht

Doch so gut sich die Marktführer auch schlagen, sie sollten sich auf ein Ende der Goldgräberstimmung spätestens im nächsten Jahr einstellen. So erwarten Analysten wie Brinkman ab dem Herbst bei Hertz, Avis & Co. einen deutlichen Rückgang des Vorsteuergewinns um mehr als die Hälfte. Kleinere Anbieter könnten dann tief in der Verlustzone landen.