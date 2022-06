Autovermieter in der Bredouille Europcar-Chef: „Uns fehlen mehr als 80.000 Mietautos“

Und was investieren Sie als Branche selbst?

Wir investieren in Lade-Infrastruktur. Da sind wir allerdings auf Hilfe der Politik angewiesen. Eine Herausforderung wird sein, an den Verkehrsknotenpunkten – Flughäfen, Bahnhöfen – eine bedarfsgerechte Lade-Infrastruktur zur exklusiven Nutzung der Vermieter aufzubauen. Dort tausende Autos in einer großen Auslastung zu fahren und den Ladeprozess kurz zu halten, ist eine große Herausforderung. Der Ladevorgang darf nicht zehn Stunden dauern, sondern nur eine halbe. Wenn man heute zehn Ladepunkte nebeneinander hat, dann geht die Leistung des Ladens runter, wenn zehn Autos gleichzeitig geladen werden. Das muss sich in Zukunft ändern. Die Ladesäulen müssen darüber hinaus einheitlich funktionieren – jeder Stecker muss in jede Ladesäule passen. Auch die Abrechnung muss einheitlich und intuitiv laufen, insbesondere für unsere internationalen Kunden