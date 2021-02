Axel Paeger: Firmengründer übernimmt offenbar Mehrheit am Klinikbetreiber Ameos

Ameos beschäftigt insgesamt 15.700 Mitarbeiter. Carlyle stieg 2011 bei dem Unternehmen ein. Der damalige Eigentümer Quadriga Capital und Firmengründer Paeger hielten weiterhin Anteile. Mit Hilfe von Carlyle hat Ameos in den vergangenen Jahren kontinuierlich Kliniken dazugekauft, stieß dabei aber an wettbewerbsrechtliche Grenzen, da Carlyle auch an der bayerischen Krankenhaus-Kette Schön-Klinik beteiligt ist.