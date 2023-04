Axel Springer US-Investor KKR muss nach Mathias Döpfners Entgleisungen endlich Konsequenzen ziehen

Man kann Döpfner in diesem Zusammenhang vieles vorwerfen, aber keinen Mangel an realistischer Selbsteinschätzung. Allerdings: Der möglichen Konsequenzen seiner Äußerungen – auch dann, wenn sie scheinbar nur einen kleinen, privaten Kreis adressieren – scheint sich der Manager umso weniger bewusst zu sein. „Das war natürlich reine, schärfste Ironie“, moderierte Döpfner auch eine andere geleakte Nachricht ab, in der er Ex-Bild-Chef Julian Reichelt als „letzten und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt“ bezeichnet hatte. Mit dieser halbgaren Rechtfertigung war der Fall dann auch schon erledigt. Für Döpfner, für Springer – und offenbar auch für KKR. Jenen US-Investor, der über eine Holding 48,5 Prozent der Anteile bei Springer hält. Und dessen Europachef Philipp Freise noch Anfang dieser Woche in einem Podcast bekräftigt hatte, „zu hundert Prozent“ hinter Döpfner zu stehen.