Bäckereikette Familie Hastor/Prevent kauft Dat Backhus aus der Insolvenz

Der schon länger für Prevent tätige Manager gründete PrecapitalPartners eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit drei weiteren Geschäftsführern. Nun will man neben dem Geld der Familie mit bosnischen Wurzeln weiteres Kapital einwerben, um noch mehr Unternehmen zu kaufen. Hinter PrecapitalPartners steht die Prevent Holding GmbH, die der Familie Hastor gehört.



Prevent will sich nun stärker von der Autoindustrie weg diversifizieren. „Von Pharma bis hin zur Lebensmittelbranche“ sei alles im produzierenden Gewerbe möglich, sagte Arslan der WirtschaftsWoche. Mit Dat Backhus habe man „einen ersten Meilenstein“ und wolle weiter investieren.



